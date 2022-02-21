Путин заставил укрепиться НАТО и сплотил украинский народ против России, - Блинкен

Действия президента РФ Владимира Путина против Украины заставили укрепиться НАТО и сплотили украинский народ против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Блинкена, опубликованное на сайте Госдепартамента США.

По словам Блинкена, президент РФ делает все возможное, чтоб Украина не была ориентирована на Запад.

"Я думаю, у него есть убеждение, что Украина никоим образом не может быть ориентирована на Запад, что она не может быть успешной демократией на его границах, и в этом, собственно, и заключается суть. Он хочет воссоздать если не советскую империю, то хотя бы сферу влияния, а если не то, то хотя бы финляндизировать своих соседей", - сказал Блинкен.

Однако, по его словам, своими действиями Путин ускоряет все, что хочет предотвратить.

" Он отдалил украинский народ от России. Он фактически заставил НАТО укрепиться, и мы продолжим это делать, особенно если агрессия действительно продолжится. А НАТО сейчас ближе к России, чем было", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что на взгляд США и партнеров, НАТО никогда не была настолько сплоченная, как сейчас.

"Сейчас НАТО обладает большей сплоченностью, большей солидарностью, чем когда-либо за последнее время. Об этом публично заявили ведущие официальные лица Европы... Думаю, что мы видим укрепление НАТО, объединенное действиями, предпринятыми президентом Путиным", - отметил Блинкен.