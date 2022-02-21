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Путін змусив зміцнитися НАТО і згуртував український народ проти Росії, - Блінкен

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США, Понеділок 21 лютого 2022 04:53
Путін змусив зміцнитися НАТО і згуртував український народ проти Росії, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Дії президента РФ Володимира Путіна проти України змусили зміцнитися НАТО і згуртували український народ проти Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Блінкена, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

За словами Блінкена, президент РФ робить все можливе, щоб Україна не була орієнтована на Захід.

"Я думаю, у нього є переконання, що Україна жодним чином не може бути орієнтована на Захід, що вона не може бути успішною демократією на його кордонах, і в цьому, власне, і полягає суть. Він хоче відтворити якщо не радянську імперію, то хоча б сферу впливу, а якщо не те, то хоча б фінляндизувати своїх сусідів", - сказав Блінкен.

Однак, за його словами, своїми діями Путін прискорює все, чого хоче запобігти.

"Він віддалив український народ від Росії. Він фактично змусив НАТО зміцнитися, і ми продовжимо це робити, особливо якщо агресія дійсно продовжиться. А НАТО зараз ближче до Росії, ніж було", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що на погляд США і партнерів, НАТО ніколи не була настільки згуртована, як зараз.

"Зараз НАТО володіє більшою згуртованістю, більшою солідарністю, ніж будь-коли за останній час. Про це публічно заявили провідні офіційні особи Європи... Думаю, що ми бачимо зміцнення НАТО, об'єднане діями, зробленими президентом Путіним", - зазначив Блінкен.

Блінкен додав, що агресія з боку Росії проти України є прямим викликом основним принципам, які десятиліттями підтримували безпеку і мир. Вони полягають в тому, що"одна країна не може просто увійти і змінити кордони іншою силою, підпорядкувати своїй волі іншу країну, нав'язати свої рішення іншій країні, в тому числі й те, з ким ця країна може асоціюватися".

Нагадаємо, що Блінкен вважає нелогічною загрозу Росії з боку України. Про це він розповів в інтерв'ю російському телеканалу.

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