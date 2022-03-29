Путин не заслуживает даже воздуха, потраченного на его имя, - Срна

По словам бывшего капитана "Шахтера" и сборной Хорватии были эвакуированы дети с их мамами. Для молодых украинских спортсменов пытаются возобновить тренировочный процесс на базе клуба "Хайдук Сплит".

Срна жестко высказался о россии и ее президенте. Он отметил, что монстер, который начал эту войну (Владимир Путин, - ред.) не заслуживает даже воздуха, затраченного на произнесение его имени. Он призвал мир сделать все возможное, чтобы не дать России никакой надежды на нормальное отношение в спортивном мире к пока она ведет эту войну.

"Эти люди невиновны, это лучшие люди. Я горжусь тем, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с Шахтером. Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом (речь о Ринате Ахметове). Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Остальной мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну", - заявил Срна.