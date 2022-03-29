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Путін не заслуговує навіть повітря, витраченого на його ім'я, - Срна

Фото: Даріо Срна (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна розповів про евакуацію 100 дітей з академії футбольного клубу "Шахтар" в хорватський Спліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Срна британському The Daily Mirror.

За словами колишнього капітана "Шахтаря" та збірної Хорватії було евакуйовано дітей з їх мамами. Для молодих українських спортсменів намагаються відновити тренувальний процес на базі клубу "Хайдук Спліт".

Срна жорстко висловився про Росію та її президента. Він зазначив, що монстер, який почав цю війну (Володимир Путін, - ред.) не заслуговує навіть повітря, витраченого на вимовляння його імені. Він закликав світ зробити все можливе, щоб не дати Росії жодної надії на нормальне відношення в спортивному світі до поки вона веде цю війную.

"Ці люди невинні, це найкращі люди. Я пишаюся тим, що прожив в України 19 років. Що б не сталося, я буду з Шахтарем. Ми одна велика родина, і я пишаюся клубом, пишаюся своїм президентом (мова про Ріната Ахметова). Але ми не можемо бути самотніми в цій ситуації. Решта світу має допомогти Україні знайти спосіб зупинити бомби, зупинити вбивства, зупинити війну", - заявив Срна.

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ШахтарВолодимир Путін