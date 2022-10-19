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Путін запровадив територіальну оборону на окупованих територіях України

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На тимчасово окупованих Росією територіях України буде запроваджено територіальну оборону та створено відповідні штаби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна.

"На територіях суб'єктів Російської Федерації, названих у пункті 1 цього Указу, відповідно до Федерального закону від 31 травня 1996 р. 61-ФЗ "Про оборону" та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації ведеться територіальна оборона та створюються міжвідомчі координуючі органи (штаби територіальної оборони)", - сказано у документі.

Такі заходи були затверджені на тлі запровадження військового стану на тимчасово окупованих територіях України, а саме: так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, що контролюються російськими військами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін вкотре звинуватив українські спецслужби у вибухах на Кримському мосту.

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