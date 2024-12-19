Путін заперечив розмову з Трампом, але каже, що готовий зустрітися

"Я з ним (з Трампом, - ред.) не розмовляв понад 4 роки. Я готовий до цього в будь-який час. Готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього", - заявив Путін.

Диктатор додав, що якщо у них із Трампом колись відбудеться зустріч, то їм "буде про що поговорити". При цьому Путін дорікнув американському журналісту, який поставив запитання, і звинуватив у тому, що США хочуть бачити Росію ослабленою.

"Я вважаю, що Росія стала набагато сильнішою за попередні 2-3 роки. Ми стаємо по-справжньому суверенною країною, ми вже мало від кого залежимо. Ми в змозі впевнено триматися на ногах з точки зору економіки. Ми зміцнюємо свою обороноздатність... ми нарощуємо виробництво всього, що потрібно для армії і флоту, робимо це впевнено, швидкими темпами, чого не скажеш про наших противників", - сказав він.

На запитання про те, чи піде РФ на компроміси на можливих переговорах з Україною, диктатор заявив, що нібито готовий і до переговорів, і до компромісів. Диктатор також звинуватив Україну в заморожуванні переговорів.

"Результатом переговорів завжди є компроміси. Адже ми ж досягли домовленості по суті в Стамбулі наприкінці 2022. Українська сторона парафувала цей документ, отже, загалом була з ним згодна. Потім чомусь відмовилася. Ну, чому зрозуміло. Приїхав ваш союзник, пан Джонсон з гарною зачіскою, і сказав, що потрібно воювати до останнього українця, ось вони воюють, скоро закінчуються українці, які хочуть воювати", - заявив він.