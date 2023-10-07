UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін залишив два шляхи для в'їзду українців з третіх країн у РФ

Фото: у Росії обмежили в'їзд українців з третіх країн (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія затвердила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн. Тепер це дозволено лише через два пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Російський уряд запровадив тимчасовий порядок в'їзду в Росію громадян України з території інших держав. З 16 жовтня українці віком від 14 років і старші зможуть в'їжджати у Росію тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску в аеропорту "Шереметьєво". 

Такі обмеження поширюються на всіх громадян України віком від 14 років, та тих, які прямують у супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з-поміж громадян іноземних держав.

При цьому новий тимчасовий порядок не стосується громадян України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або в супроводі законних представників.

Як заявили в уряді РФ, ці нововведення не стосуються українців, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей. 

Таке рішення у Росії пояснили тим, що воно "спрямоване на безпеку жителів РФ в умовах, що склалися".

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

А також Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легкових автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News