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"Путін, закінчи цю війну": Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів

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Берлін, Субота 17 грудня 2022 11:45
"Путін, закінчи цю війну": Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині заявили про необхідність переговорів із РФ для припинення агресії, яку ведуть окупанти. Главу Кремля Володимира Путіна закликали закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує газета Kölner Stadt-Anzeiger.

"Канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України", - цитує видання Шольца.

За його словами, мета Німеччини полягає в тому, "щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність".

"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом", - вважає Шольц.

Він наголосив, Росія повинна визнати, що так далі тривати не може.

"Путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: Путін, закінчи цю війну", - заявив Шольц.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини констатував, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та у всіх розмовах чітко каже, що хоче щось завоювати. Однак попри це Шольц каже про продовження діалогу з диктатором.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликав останнього вивести війська з території України.

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