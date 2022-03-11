Путин не заинтересован в серьезной дипломатии, - вице-президент США

"С самого начала Соединенные Штаты искренне пытались участвовать в дипломатии. Из всего, что мы знаем и чему были свидетелями, Путин не показывает никаких признаков участия в серьезной дипломатии", - заявила Харрис.

Она подчеркнула, что Россия занимается ложью и дезинформацией, что, по ее словам, США уже давно определили.

Она добавила, что по мере продолжения дипломатических усилий Россия должна нести ответственность за свои действия.

"Мы считаем, что дипломатия - это путь к решению этих вопросов", - сказала она, отметив, что это должно "сосуществовать с нашим обязательством обеспечить прочность наших союзов, и что должны быть серьезные последствия и ответственность за то, что делает Россия".