RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії, - віце-президент США

Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що керівник Кремля Володимир Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії. При цьому вона підкреслила, що Сполучені Штати прихильні пошуку дипломатичного рішення, проте вона не висловила оптимізму з приводу того, що Москва в даний час прагне до такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З самого початку Сполучені Штати щиро намагалися брати участь у дипломатії. З усього, що ми знаємо і чому були свідками, Путін не показує ніяких ознак участі в серйозній дипломатії", - заявила Харріс.

Вона підкреслила, що Росія займається брехнею і дезінформацією, що, за її словами, США вже давно визначили.

Вона додала, що в міру продовження дипломатичних зусиль Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

"Ми вважаємо, що дипломатія - це шлях до вирішення цих питань", - сказала вона, зазначивши, що це повинно "співіснувати з нашим зобов'язанням забезпечити міцність наших союзів, і що повинні бути серйозні наслідки і відповідальність за те, що робить Росія".

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України