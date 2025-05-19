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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Путін заговорив про меморандум з Україною. Зеленський відповів на ідею диктатора

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін обговорили меморандум, який у майбутньому може привести до договору про мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з пресою.

На думку Зеленського, Трамп та Путін обговорили меморандум, який може бути прийнятий у двосторонньому форматі. І цей меморандум потім "може призвести до мапи, яка веде до закінчення війни, до договору про це".

"Це меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами і в якому йдеться і про припинення вогню. Поки що для мене це не відомо. У будь-якому випадку, якщо Росія запропонує деякий меморандум і я думаю це не буде секретом - завжди ця інформація є у публічному просторі", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна після того, як отримає від Росії відповідні сигнали зможе сформувати своє бачення такого меморандуму.

Про що сказав Путін

Російський диктатор Володимир Путін після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Російська Федерація готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

"Домовилися з президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.

 

Розмова Трампа з Путіним та Зеленським

Сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після якої заявив, що Російська Федерація та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що Трамп мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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