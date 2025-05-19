Путін заговорив про меморандум з Україною. Зеленський відповів на ідею диктатора

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін обговорили меморандум, який у майбутньому може привести до договору про мир.
Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з пресою.
На думку Зеленського, Трамп та Путін обговорили меморандум, який може бути прийнятий у двосторонньому форматі. І цей меморандум потім "може призвести до мапи, яка веде до закінчення війни, до договору про це".
"Це меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами і в якому йдеться і про припинення вогню. Поки що для мене це не відомо. У будь-якому випадку, якщо Росія запропонує деякий меморандум і я думаю це не буде секретом - завжди ця інформація є у публічному просторі", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна після того, як отримає від Росії відповідні сигнали зможе сформувати своє бачення такого меморандуму.
Російський диктатор Володимир Путін після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Російська Федерація готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.
"Домовилися з президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.
Сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після якої заявив, що Російська Федерація та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.
Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше стало відомо, що Трамп мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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