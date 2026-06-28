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Путін заговорив про "доленосний" час для Росії

16:26 28.06.2026 Нд
1 хв
Диктатор знайшов нову "справжню еліту" Росії
aimg Валерія Абабіна
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін узяв участь у передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія". Він назвав цей поточний період "доленосним" для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Виступаючи перед делегатами з'їзду, російський диктатор заявив, що Захід нібито не здатен здолати Росію військовим шляхом і тому начебто переходить до інших методів.

Він також заявив, що Росію нібито "пробують на зуб" і намагаються "позбутися від неї" як від світового фактору, який, за словами диктатора, "завжди стояв на шляху зла". Цю тезу Путін озвучив у країні, що четвертий рік веде агресивну війну проти сусідньої держави.

Бойовиків армії РФ, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав "справжньою елітою" Росії.

Нагадаємо, у червні Україна здійснила рекордну кількість атак на оборонні заводи РФ - попри риторику Кремля про "відступ" ЗСУ.

На цьому тлі Путін оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії" - формула, яку Кремль використовує для виправдання продовження війни проти України.

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