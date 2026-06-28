Путін заговорив про "доленосний" час для Росії

Російський диктатор Володимир Путін узяв участь у передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія". Він назвав цей поточний період "доленосним" для країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Виступаючи перед делегатами з'їзду, російський диктатор заявив, що Захід нібито не здатен здолати Росію військовим шляхом і тому начебто переходить до інших методів.
Він також заявив, що Росію нібито "пробують на зуб" і намагаються "позбутися від неї" як від світового фактору, який, за словами диктатора, "завжди стояв на шляху зла". Цю тезу Путін озвучив у країні, що четвертий рік веде агресивну війну проти сусідньої держави.
Бойовиків армії РФ, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав "справжньою елітою" Росії.
Нагадаємо, у червні Україна здійснила рекордну кількість атак на оборонні заводи РФ - попри риторику Кремля про "відступ" ЗСУ.
На цьому тлі Путін оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії" - формула, яку Кремль використовує для виправдання продовження війни проти України.