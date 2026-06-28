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Путин заговорил о "судьбоносном" времени для России

16:26 28.06.2026 Вс
1 мин
Диктатор нашел новую "настоящую элиту" России
aimg Валерия Абабина

Российский диктатор Владимир Путин принял участие в предвыборном съезде партии "Единая Россия". Он назвал этот текущий период "судьбоносным" для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед делегатами съезда, российский диктатор заявил, что Запад якобы не способен одолеть Россию военным путем и потому как будто переходит к другим методам.

Он также заявил, что Россию якобы "пробуют на зуб" и пытаются "избавиться от нее" как от мирового фактора, который, по словам диктатора, "всегда стоял на пути зла". Этот тезис Путин озвучил в стране, что четвертый год ведет агрессивную войну против соседнего государства.

Боевики армии РФ, участвующие в войне против Украины, Путин назвал "настоящей элитой" России.

Напомним, в июне Украина совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ - несмотря на риторику Кремля об "отступлении" ВСУ.

На этом фоне Путин объявил 2026 год "годом единства народов России" - формула, которую Кремль использует для оправдания продолжения войны против Украины.

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