Российский диктатор Владимир Путин принял участие в предвыборном съезде партии "Единая Россия". Он назвал этот текущий период "судьбоносным" для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Выступая перед делегатами съезда, российский диктатор заявил, что Запад якобы не способен одолеть Россию военным путем и потому как будто переходит к другим методам.
Он также заявил, что Россию якобы "пробуют на зуб" и пытаются "избавиться от нее" как от мирового фактора, который, по словам диктатора, "всегда стоял на пути зла". Этот тезис Путин озвучил в стране, что четвертый год ведет агрессивную войну против соседнего государства.
Боевики армии РФ, участвующие в войне против Украины, Путин назвал "настоящей элитой" России.
Напомним, в июне Украина совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ - несмотря на риторику Кремля об "отступлении" ВСУ.
На этом фоне Путин объявил 2026 год "годом единства народов России" - формула, которую Кремль использует для оправдания продолжения войны против Украины.