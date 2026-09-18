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Путін взявся вчити Україну проводити вибори

22:10 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову порцію звинувачень на адресу України, висловившись про вибори та нібито "виродження у диктатуру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, оприлюднену Telegram-каналом "Смотрі".

Звинувачення та скарги очільника Кремля

Російський диктатор під час свого виступу знову вдався до вигадок і випадів у бік керівництва України.

На його думку, діючий український режим нібито втратив свою демократичну суть.

"Як сьогоднішній режим може захищати демократию, коли сам выродился в диктатуру", - висловився Путін.

Крім того, він обурився тим, що українська влада не проводить вибори у країні, але водночас нібито "намагається заважати" самій Росії.

Чому вибори в Україні неможливі

Російські заяви про "нелегітимність" української влади регулярно використовуються пропагандою РФ для спроб дискредитації України на міжнародній арені.

В Україні проведення будь-яких виборів під час правового режиму воєнного стану прямо заборонено законодавством - Виборчим кодексом та Законом "Про правовий режим воєнного стану".

Головними причинами неможливості голосування залишаються безпека громадян на лінії фронту, постійні масовані обстріли з боку РФ та мільйони українців, які перебувають за кордоном.

Плани Путіна щодо України

Нагадаємо, що спроби російського режиму просувати тези про "нелегітимність" української влади є складовою ширшої стратегії Кремля.

Як раніше розкрили в ЄС головну ціль Путіна у війні, Москва прагне спровокувати саме політичний колапс в Україні задля її подальшого повного захоплення.

Водночас у Заході зазначають, що навіть мобілізація не допоможе Путіну досягнути цілей.

Попри перевагу Росії в людських ресурсах та економіці, глава Кремля навряд чи здатний реалізувати свої воєнні плани.

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