Путин принялся учить Украину проводить выборы

Обвинения и жалобы главы Кремля

Российский диктатор во время своего выступления снова прибег к вымыслам и выпадам в сторону руководства Украины.

По его мнению, действующий украинский режим якобы утратил свою демократическую сущность.

"Как сегодняшний режим может защищать демократию, когда сам выродился в диктатуру", - высказался Путин.

Кроме того, он возмутился тем, что украинские власти не проводят выборы в стране, но в то же время якобы "стараются мешать" самой России.

Почему выборы в Украине невозможны

Российские заявления о "нелегитимности" украинских властей регулярно используются пропагандой РФ для попыток дискредитации Украины на международной арене.

В Украине проведение любых выборов во время правового режима военного положения прямо запрещено законодательством - Избирательным кодексом и Законом "О правовом режиме военного положения".

Главными причинами невозможности голосования остаются безопасность граждан на линии фронта, постоянные массированные обстрелы со стороны РФ и миллионы находящихся за рубежом украинцев.