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Як Гітлер у 1943-му. Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що Путін уже програв війну

Фото: віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс (twitter.com/TimmermansEU)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Володимир Путін перебуває наразі в такому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще була далека від завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - сказав Тіммерманс.

Він також нагадав про те, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.

"Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси - бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони виїхали до Європи", - додав віцепрезидент Єврокомісії.

На його думку, єдине, що здатне змінити курс Росії - "це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою".

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", - заявив Тіммерманс.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може.

Також раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін створив таку структуру влади, у тому числі через низку своїх радників, що має лише ту інформацію, яку він хоче почути.

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