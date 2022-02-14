Путин вызвал Лаврова и Шойгу из-за "гарантий безопасности" и учений с Беларусью: о чем говорили

О чем Путин говорил с Лавровым

Встречался с министрами Путин отдельно. Первым российский президент вызвал Лаврова. Как заявил Путин Лаврову, их встреча посвящена ответу США и Европы на "гарантии, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на Восток теперь уже бывших республик СССР, включая и Украину".

Лавров заявил, что в МИД внимательно изучили ответ США на "гарантии", который состоих из двух частей. В частности, по вопросу несрасширения НАТО Россия получила отрицательный ответ и российскую сторону это не устраивает.

В конце встречи Путин спросил у Лаврова, есть ли шансы договориться с западными партнерами, "или они хотят втянуть Россию в бесконечные переговоры?". Лавров, в свою очередь, заявил, что шанс есть всегда, но Россия дала понять, что эти переговоры не могут быть бесконечными.

Лавров также сообщил Путину, что уже подготовлен ответ для США и НАТО на 10 страницах по реакции России по "гарантиям безопасности".

О чем Путин говорил с Шойгу

У Шойгу Путин спросил о ситуации в Центральном военном округе и об учениях в Беларуси. Шойгу, в свою очередь заявил, что войска практически всех военных округов РФ принимают участие в учениях с Беларусью. Также он рассказал Путину, что в ходе учений в районе Курильских островов была якобы выявлена американская подводная лодка.