Путін викликав Лаврова та Шойгу через "гарантії безпеки" та навчання з Білоруссю: про що говорили

Про що Путін говорив із Лавровим

Зустрічався з міністрами Путін окремо. Першим російський президент викликав Лаврова. Як заявив Путін Лаврову, їхня зустріч присвячена відповіді США та Європи на "гарантії, пов'язані з нескінченним і дуже небезпечним розширенням НАТО на Схід тепер уже колишніх республік СРСР, включаючи Україну".

Лавров заявив, що у МЗС уважно вивчили відповідь США на "гарантії", яка складається з двох частин. Зокрема, щодо нерозширення НАТО Росія отримала негативну відповідь і російську сторону це не влаштовує.

Наприкінці зустрічі Путін запитав у Лаврова, чи є шанси домовитися із західними партнерами, "або вони хочуть втягнути Росію у нескінченні переговори?". Лавров у свою чергу заявив, що шанс є завжди, але Росія дала зрозуміти, що ці переговори не можуть бути нескінченними.

Лавров також повідомив Путіну, що вже підготовлено відповідь для США та НАТО на 10 сторінках щодо реакції Росії щодо "гарантій безпеки".

Про що Путін говорив з Шойгу

У Шойгу Путін запитав про ситуацію в Центральному військовому окрузі та навчання в Білорусі. Шойгу, у свою чергу, заявив, що війська практично всіх військових округів РФ беруть участь у навчаннях з Білоруссю. Також він розповів Путіну, що в ході навчань у районі Курильських островів був нібито виявлений американський підводний човен.