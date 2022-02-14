ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин вызвал Лаврова и Шойгу из-за "гарантий безопасности" и учений с Беларусью: о чем говорили

Новина українською →
Россия, Понедельник 14 февраля 2022 15:14
Путин вызвал Лаврова и Шойгу из-за "гарантий безопасности" и учений с Беларусью: о чем говорили Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. На встречах обсуждались учения с Беларусью, а также "гарантии безопасности", предложенные Россией США и Европе и ответ на них.

Подробнее о встречах Путина с Лавровым и Шойгу - в материале РБК-Украина ниже.

О чем Путин говорил с Лавровым

Встречался с министрами Путин отдельно. Первым российский президент вызвал Лаврова. Как заявил Путин Лаврову, их встреча посвящена ответу США и Европы на "гарантии, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на Восток теперь уже бывших республик СССР, включая и Украину".

Лавров заявил, что в МИД внимательно изучили ответ США на "гарантии", который состоих из двух частей. В частности, по вопросу несрасширения НАТО Россия получила отрицательный ответ и российскую сторону это не устраивает.

В конце встречи Путин спросил у Лаврова, есть ли шансы договориться с западными партнерами, "или они хотят втянуть Россию в бесконечные переговоры?". Лавров, в свою очередь, заявил, что шанс есть всегда, но Россия дала понять, что эти переговоры не могут быть бесконечными.

Лавров также сообщил Путину, что уже подготовлен ответ для США и НАТО на 10 страницах по реакции России по "гарантиям безопасности".

О чем Путин говорил с Шойгу

У Шойгу Путин спросил о ситуации в Центральном военном округе и об учениях в Беларуси. Шойгу, в свою очередь заявил, что войска практически всех военных округов РФ принимают участие в учениях с Беларусью. Также он рассказал Путину, что в ходе учений в районе Курильских островов была якобы выявлена американская подводная лодка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины