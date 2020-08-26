Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе беседы российский лидер выразил заинтересованность в расследовании оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин также назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в связи с госпитализацией Навального.

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа. По информации его пресс-секретаря, он был отравлен. При этом российские врачи заявили, что в организме Навального не выявили ядов, а причиной ухудшения состояния могло стать нарушение обмена веществ. Спустя два дня он был транспортирован в клинику в Германии.

Ранее сообщалось, что у Путина считают, что пока нет повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.