ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін висунув ультиматум Україні: "вимагаємо припинити бойові дії на Донбасі"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 лютого 2022 21:54
Путін висунув ультиматум Україні: "вимагаємо припинити бойові дії на Донбасі" Фото: президент Росії Володимир Путін (ria.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" висунув ультиматум до України з вимогою припинити бойові дії на Донбасі. Він також заявив, що можливе продовження кровопролиття нібито буде на совісті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. В іншому випадку вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні російський президент Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", а також підписав з їхніми ватажками договори про дружбу і співпрацю. Раніше повідомлялося, що ці документи можуть припускати надання військової допомоги.

Сьогодні українська прокуратура відкрила справу на Путіна і членів російського Радбезу через заяви про визнання "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація ДНР ЛНР Вторгнення Росії до України
NEWS
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі