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Путин выдвинул требование для деблокады украинских портов

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сегодня, 26 мая, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

Он заявил, что Россию якобы необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Путин уверен, что кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Руководитель Кремля акцентировал, что РФ "готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса" при условии снятия санкций со стороны Запады.

Кроме того, Путин в очередной раз обвинил Украину в замораживании переговорного процесса.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что готовы создать проход для экспорта зерна в обмен на отмену санкций.

В Офисе президента в ответ сказали, что такие заявления РФ подтверждают серьезное влияние санкций на ее экономику.

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