Путін висунув вимогу для деблокади українських портів

Росія заявила, що готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Сьогодні, 26 травня, президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Він заявив, що Росію нібито необґрунтовано звинувачують у проблемах з поставками сільськогосподарської продукції на світові ринки. Путін упевнений, що криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.
Керівник Кремля акцентував, що РФ "готова зробити внесок у подолання продовольчої кризи" за умови зняття санкцій з боку Заходу.
Крім того, Путін в черговий раз звинуватив Україну в заморожуванні переговорного процесу.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії заявили, що готові створити прохід для експорту зерна в обмін на скасування санкцій.
В Офісі президента у відповідь сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.
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