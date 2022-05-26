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Путін висунув вимогу для деблокади українських портів

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Сьогодні, 26 травня, президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Він заявив, що Росію нібито необґрунтовано звинувачують у проблемах з поставками сільськогосподарської продукції на світові ринки. Путін упевнений, що криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Керівник Кремля акцентував, що РФ "готова зробити внесок у подолання продовольчої кризи" за умови зняття санкцій з боку Заходу.

Крім того, Путін в черговий раз звинуватив Україну в заморожуванні переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії заявили, що готові створити прохід для експорту зерна в обмін на скасування санкцій.

В Офісі президента у відповідь сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.

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