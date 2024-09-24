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Путін вважає себе месією, який "врятує" Росію і весь західний світ, - Преображенський

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

У своїй парадигмі російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, дійсно бачить себе рятівником Росії та всього цивілізованого світу. Причому цей наратив можна відстежити ще з 2005 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів російський політолог в опозиції Іван Преображенський.

"Він (Путін - ред.) вважає, що радянська влада невдало керувала країною після Брежнєва, як мінімум. Ось прийшов Андропов, якого він дуже любить, він постарався врятувати становище, а далі всі ці "слюнтяї ліберальні" країну розвалили. Відповідно, Росія почала ще швидше програвати", - сказав Преображенський.

За його словами, "люди на кшталт Сергія Глазьєва - псевдо-економіста, та інших ось таких ось типажів" люблять говорити про те, що відбувається нова технологічна революція, створюється новий технологічний уклад. Однак Росія не встигає. А якщо вона не встигає, то "ризикує перейти до стану країни третього світу і тут її обов'язково роздерибанять". 

"І це буде трагедією більшою, ніж розпад Радянського Союзу, тому що все це піде через кров, тому що це буде нестабільність у всій Євразії, тому що, я не знаю, посилиться Китай, який почне тиснути на західний світ. Загалом, західна цивілізація загине, умовно кажучи. Виходить, Путін - рятівник західної цивілізації. Месія. Практично Ісус Христос наших часів. А заради таких великих цілей, звісно, можна вбити мільйон людей", - зазначив політолог.

Нагадаємо, за словами російського політолога в опозиції Івана Преображенського, якщо диктатор Володимир Путін помре завтра, у Росії буде конфлікт правлячих еліт.

Але з ймовірністю на 70% внаслідок цього конфлікту влада захопить не найагресивніший, а один з існуючих кланів, який деякі інші клани знищить, а з іншими домовиться.

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