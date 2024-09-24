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Путин мнит себя мессией, который "спасет" Россию и весь западный мир, - Преображенский

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В своей парадигме российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, действительно видит себя спасителем России и всего цивилизованного мира. Причем этот нарратив можно отследить еще с 2005 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал российский политолог в оппозиции Иван Преображенский.

"Он (Путин - ред.) считает, что советские власти неудачно руководили страной после Брежнева, как минимум. Вот пришел Андропов, которого он очень любит, он постарался спасти положение, а дальше все эти "слюнтяи либеральные" страну развалили. Соответственно, Россия начала еще быстрее проигрывать", - сказал Преображенский.

По его словам, "люди типа Сергея Глазьева - псевдо-экономиста, и других вот таких вот типажей" любят говорить о том, что происходит новая технологическая революция, создается новый технологический уклад. Однако Россия не успевает. А если она не успевает, то "рискует перейти в состояние страны третьего мира и здесь ее обязательно раздерибанят".

"И это будет трагедией больше, чем распад Советского Союза, потому что все это пойдет через кровь, потому что это будет нестабильность во всей Евразии, потому что, я не знаю, усилится Китай, который начнет давить на западный мир. В общем, западная цивилизация погибнет, условно говоря. Выходит, Путин - спаситель западной цивилизации. Практически Иисус Христос наших времен, конечно, можно убить миллион людей", - отметил политолог.

Напомним, по словам российского политолога в оппозиции Ивана Преображенского, если диктатор Владимир Путин умрет завтра, у России будет конфликт правящих элит.

Но с вероятностью на 70% в результате этого конфликта власти захватят не самый агрессивный, а один из существующих кланов, которые некоторые другие кланы уничтожат, а с другими договорятся.

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