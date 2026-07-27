Путін втретє за рік збільшив армію РФ

Путін знову збільшив армію

Путін підписав указ про збільшення з 1 серпня Збройних сил Росії на 27000 військовослужбовців.

Причиною було оголошено створення військово-будівельних підрозділів.

Тепер загальна кількість осіб в армії РФ становитиме 2426000.

Чисельність військовослужбовців армії країни-агресорки збільшиться на 25000 - до 1535000.

Нагадаємо, що попереднє розширення ЗС Росії відбулося у березні та червні 2026 року.

Раніше стало відомо, що Росії нібито не потрібно оголошувати мобілізацію, бо в неї "вистачає добровольців" для війни проти України. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Зеленський повідомив, що Путін готується "просто забирати нових росіян на війну". Наразі диктатор маскує це під іншими сигналами, але насправді готується.