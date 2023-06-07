Путін втратив владу, яку мав раніше. Зеленський про політичну боротьбу в Росії

За словами Зеленського, Путін вже втратив ту владу, яку мав раніше.

"Я думаю, що у них великий внутрішній скандал", - сказав президент.

Він зауважив, що у РФ наразі почалась "дуже серйозна" політична боротьба "між різними арміями, як державними, так і приватними". Президент мав на увазі конфлікт між регулярною російською армією і найманими арміями типу ПВК "Вагнера".

"Я думаю, що Путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється. І я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. Путін втратив ту силу, яку мав раніше", - розповів Зеленський.

Конфлікти між регулярними військами РФ та ПВК "Вагнера"

На початку травня 2023 року між приватною військовою компанією, яка належить Євгенію Пригожину та регулярними військами РФ розпочався конфлікт. Тоді ж Пригожин заявив, що виведе своїх бійців з Бахмута.

Пізніше Пригожин заявив, що 25 травня з українського міста буде виведено всіх його бійців. Що частково і відбулося. В Міноборони Британії підтвердили, що "вагнерівці" почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута.

Однак вже 4 червня пізно ввечері в прес-службі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина було опубліковано відео із нібито затриманим підполковником 72-ї окремої мотострілецької бригади, який "перебував у стані алкогольного сп'яніння". Його звинуватили в обстрілі "вагнерівців".

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