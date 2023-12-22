Путін втратив Україну назавжди, - генсек НАТО

За думку генсека, метою повномасштабного вторгнення РФ в Україну було прагнення Путіна перешкодити руху України в НАТО та ЄС. Але через майже два роки війни Україна ближче до НАТО та ЄС, ніж будь-коли раніше.

"Путін втратив Україну назавжди", - заявив Столтенберг, додавши, що це велика стратегічна поразка для Росії.

Він також попередив, що не потрібно розраховувати на швидке завершення війни, попри те, що Росія зазнає втрат через війну.

"У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території", - підкреслив генсек Альянсу.

Столтенберг утримався від коментарів щодо мобілізації в Україні. Він також закликав продовжувати допомагати Україні.

"Українці показали, що вони здатні захистити себе, дати відсіч, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО", - сказав він.

Генсек НАТО закликав союзників збільшувати допомогу Україні за рахунок змін в існуючих угодах з третіми країнами.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.