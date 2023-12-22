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Путин потерял Украину навсегда, - генсек НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин потерял Украину навсегда. РФ уже не достигнет своих целей в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью DPA, которого цитирует DW.

По мнению генсека, целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было стремление Путина помешать движению Украины в НАТО и ЕС. Но спустя почти два года войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем никогда либо.

"Путин потерял Украину навсегда", - заявил Столтенберг, добавив, что это большое стратегическое поражение для России.

Он также предупредил, что не нужно рассчитывать на быстрое завершение войны, несмотря на то, что Россия несет потери из-за войны.

"У нас нет никаких признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он и дальше будет пытаться оккупировать больше территории", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг воздержался от комментариев по мобилизации в Украине. Он также призвал продолжать помогать Украине.

"Украинцы показали, что они способны защитить себя, дать отпор, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО", - сказал он.

Генсек НАТО призвал союзников увеличивать помощь Украине за счет изменений в существующих соглашениях с третьими странами.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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