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Путін втрачає вплив. Подоляк прогнозує швидкий розкол у російській еліті

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти. Вже за місяць-два у Кремлі можуть виникнути напружені конфлікти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ВП Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Він вважає, що на тлі того, як президент РФ Володимир Путін втрачає вплив, у Кремлі з'являються нові фаворити, у тому числі творець "ПВК Вагнера" Євген Пригожин та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, а також заступник голови керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

"Вони поступово беруть на себе ініціативу і говорять якісь речі, які не такі радикальні, як це каже пан Путін, або навпаки, радикальніші", - сказав Подоляк.

За його словами, на Росію чекає політична трансформація.

"У російській еліті однозначно буде розкол. Це - перше. Друге - Російська Федерація обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію, інакше ніяк. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що очікує напружених конфліктів, втрати впливу Путіна, зміни ключових спікерів у "російській еліті" та внутрішнього діалогу в Росії про те, як їй вийти з цієї війни, щоб не втратити остаточно російську державність.

"Ось це ключовий порядок денний, яким житиме Російська Федерація буквально вже через місяць-два", - сказав він.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, втеча російських окупантів із Херсона підірвала довіру до керівника Кремля Володимира Путіна і поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.

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Ірина Подоляк