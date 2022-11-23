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Путин теряет влияние. Подоляк прогнозирует скорый раскол в российской элите

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия проиграет войну и будет вынуждена идти на обновление своей "политической элиты". Уже через месяц-два в Кремле могут возникнуть напряженные конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Он считает, что на фоне того, как президент РФ Владимир Путин теряет влияние, в Кремле появляются новые фавориты, в том числе создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин и секретарь Совбеза России Николай Патрушев, а также зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Они постепенно берут на себя инициативу и говорят какие-то вещи, которые не такие радикальные, как это говорит господин Путин, или наоборот, более радикальные", - сказал Подоляк.

По его словам, Россию ожидает политическая трансформация.

"В российской элите однозначно будет раскол. Это – первое. Второе – Российская Федерация обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, иначе никак. Она проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты", - заявил Подоляк.

Он отметил, что ожидает напряженных конфликтов, потери влияния Путина, смены ключевых спикеров в "российской элите" и внутреннего диалога в России о том, как ей выйти из этой войны, чтобы не потерять окончательно российскую государственность.

"Вот это ключевая повестка дня, которой будет жить Российская Федерация буквально уже через месяц-два", - сказал он.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, бегство российских оккупантов из Херсона подорвало доверие к руководителю Кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.

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Ирина Подоляк