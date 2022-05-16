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Путин о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: не создает угрозы для России

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает угрозы для Российской Федерации. В отличие от возможного размещения военной инфраструктуры на территории этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на саммите ОДКБ.

"Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса - Финляндии и Швеции. У России нет проблем с этими государствами. В этом смысле непосредственной угрозы за счет расширения этих стран для России не создается. Но расширения военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", - заявил он.

По его словам, ответная реакция будет предпринята, исходя из угроз, которые будут создаваться России.

"Вообще-то проблемы создаются на голом месте, будем соответствующим образом на это реагировать", - добавил Путин.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что будут анализировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но отмечают, что расширение Альянса якобы не укрепит безопасность на европейском континенте.

Кроме того, в МИД России отреагировали на новости о том, что НАТО может объявить Россию прямой угрозой.

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Владимир ПутинНАТОШвецияФинляндия