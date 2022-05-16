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Путін про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: не створює загрози для Росії

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Москва, Понеділок 16 травня 2022 15:21
Путін про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: не створює загрози для Росії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не створює загрози для Російської Федерації. На відміну від можливого розміщення військової інфраструктури на території цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на саміті ОДКБ.

"Що стосується розширення, в тому числі за рахунок нових членів Альянсу - Фінляндії та Швеції. У Росії немає проблем з цими державами. У цьому сенсі безпосередньої загрози за рахунок розширення цих країн для Росії не створюється. Але розширення військової інфраструктури на ці території, безумовно, викличе нашу відповідну реакцію", - заявив він.

За його словами, відповідна реакція буде зроблена, виходячи з загроз, які будуть створюватися Росії.

"Взагалі-то проблеми створюються на голому місці, будемо відповідним чином на це реагувати", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що аналізуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але зазначають, що розширення Альянсу нібито не зміцнить безпеку на європейському континенті.

Крім того, в МЗС Росії відреагували на новини про те, що НАТО може оголосити Росію прямою загрозою.

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