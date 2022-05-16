Путін про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: не створює загрози для Росії
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не створює загрози для Російської Федерації. На відміну від можливого розміщення військової інфраструктури на території цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на саміті ОДКБ.
"Що стосується розширення, в тому числі за рахунок нових членів Альянсу - Фінляндії та Швеції. У Росії немає проблем з цими державами. У цьому сенсі безпосередньої загрози за рахунок розширення цих країн для Росії не створюється. Але розширення військової інфраструктури на ці території, безумовно, викличе нашу відповідну реакцію", - заявив він.
За його словами, відповідна реакція буде зроблена, виходячи з загроз, які будуть створюватися Росії.
"Взагалі-то проблеми створюються на голому місці, будемо відповідним чином на це реагувати", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що аналізуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але зазначають, що розширення Альянсу нібито не зміцнить безпеку на європейському континенті.
Крім того, в МЗС Росії відреагували на новини про те, що НАТО може оголосити Росію прямою загрозою.
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