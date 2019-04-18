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Путін зустрінеться з Кім Чен Ином

Новини » Політика    18.04.2019 - 15:12
Путін зустрінеться з Кім Чен Ином
Фото: Володимир Путін і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Вони зустрінуться в кінці квітня цього року

Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з Кім Чен Ином, лідером КНДР, в цьому році в Росії. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Кім Чен Ин відвідає РФ з візитом у другій половині квітня. Планований візит в РФ стане першим для Кім Чен Ина.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що їх зустріч може пройти в будь-якому місті, але немає інформації про терміни проведення зустрічі. За його словами, Росія робила різні пропозиції Північній Кореї з питання місця переговорів.

Видання Yonhap писало, що зустріч лідерів країн може пройти в РФ у Владивостоці в кінці квітня. Співрозмовники видання розповіли, що Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня, де заплановано його участь у форумі "Один пояс, один шлях".

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018-го президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

Додамо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

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