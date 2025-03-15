Путін всім бреше і затягує рішення про припинення вогню, - Зеленський

Зеленський виступив на зустрічі європейських лідерів, зазначивши, що шлях до миру має починатися без умов. За його словами, якщо Росія не погодиться на це, то потрібно застосувати сильний тиск до тих пір, поки вона не погодиться. Президент України підкреслив, що Москва розуміє лише одну мову.

"З вівторка на столі лежить пропозиція про припинення вогню - тиша у повітрі, на морі та на фронтах. Це американська пропозиція - повне, безумовне припинення вогню на 30 днів. За цей час, без вбивств, можна було б справді обговорити всі аспекти реального миру", - зауважив глава України.

Путін затягує припинення вогню

Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорювали, хто затягує мирний процес і гальмує його. За його словами, тепер це стало очевидним. Президент України наголосив, що припинення вогню могло б відбутися вже зараз, але Росія робить все можливе, щоб цього не сталося.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін бреше всім про ситуацію на місцях.

"Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається у Курській області, де українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області - зокрема в районі Покровська. Путін також бреше, що припинення вогню нібито занадто складне", - сказав Зеленський.

Глава України зазначив, що насправді все можна контролювати, і це питання обговорювалося з американськими партнерами. Він підкреслив, що Путін вже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді, і буде продовжувати це робити.

Президент наголосив, що це війна Росії, яка триває понад три роки, із повномасштабними боями та руйнуваннями. Для того, щоб зупинити цей конфлікт, потрібен активний тиск на Росію, а не просто переговори. Зеленський вважає, що необхідні рішучі заходи для того, щоб зробити перші кроки до завершення війни.

Гарантії безпеки для України

"Це включає санкції проти Росії, які не лише мають зберігатися, а й постійно посилюватися. Я закликаю вас зробити ці кроки та працювати над цим разом із партнерами. Ми маємо визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека - ключ до надійного і тривалого миру", - наголоси він.

Зеленський підкреслив необхідність продовжувати роботу над формуванням контингентів, які стануть основою майбутніх Збройних Сил Європи. Він зауважив, що мир буде більш надійним, якщо на місцях будуть європейські контингенти, а американська підтримка стане гарантією безпеки.

Президент України також зазначив, що повинні бути чіткі зобов’язання щодо того, як саме це буде реалізовано.

Виробництво зброї

"Те саме стосується інвестицій у виробництво зброї - як в Україні, де воно зараз зростає найшвидше, так і в європейських країнах. Європа потребує власних арсеналів і можливості виготовляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не повинно тривати 3-5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Робіть це якомога швидше", - підкреслив Зеленський.

Зеленський попросив не забувати про зміцнення протиповітряної оборони, як в Україні, так і в майбутньому - у країнах Європи. Він підкреслив, що всі країни потребують захисту, та подякував кожному, хто допомагає Україні в цьому напрямку.

"Дуже поганий сигнал - враховувати думку Росії щодо міжнародного контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України та гарантія безпеки для Європи. Якщо Путін хоче розміщувати іноземний контингент на території Росії - це його справа. Але він не має жодного права розв'язувати питання безпеки України та Європи", - зауважив президент.

Об'єднання зусиль світу

Зеленський також наголосив на необхідності об'єднання не лише Європи та G7, а й усіх інших країн світу заради миру. Він зазначив, що багато лідерів мають зв’язки по всьому світу - у Латинській Америці, Азії, Африці та Тихоокеанському регіоні, і підкреслив, що Україна хоче справедливо завершити війну. Український президент додав, що світ має зрозуміти, що Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру.

"Я прошу вас говорити з усіма - від Бразилії до Китаю, від африканських до азійських країн - про те, що потрібен справжній мир. Мир через силу. Мир через примус Росії зробити необхідні кроки заради миру", - додав він.

Зеленський зазначив, що протягом багатьох років Путін брехав світу, стверджуючи, що не провокує і не затягує війну. Однак, коли постало питання про припинення вогню, стало очевидно, що той, хто висуває зайві умови, які ускладнюють процес і затягують усе, є справжньою причиною війни. За його словами, це робить саме Путін.

"Шлях до миру має починатися без жодних умов. Якщо Росія цього не хоче, то необхідно застосувати сильний тиск, поки вона не погодиться. Москва розуміє лише одну мову. Я прошу вас говорити з Америкою, з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом, щоб допомогти наблизити мир швидше. Це можливо через повні санкції, потужний тиск і примус Росії до миру.", - підсумував президент.