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Путин вряд ли перекроет поставки газа крупным странам ЕС, - Тиммерманс

Новина українською →
Амстердам, Воскресенье 22 мая 2022 17:35
Путин вряд ли перекроет поставки газа крупным странам ЕС, - Тиммерманс Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин вряд ли перекроет поставки газа крупным странам Европейского союза. В частности, Нидерландам, Германии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nos.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, на сегодня мало шансов на то, что Россия полностью перекроет поставки.

"Маловероятно, что президент России Путин перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия. Потому что этим он сильно себе навредит", - отметил он.

Он подчеркнул, что Путин в основном оказывает давление на мелких покупателей.

"Он предпочел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался", - добавил Тиммерманс.

Напомним, накануне Российская Федерация прекратила поставки газа в Финляндию после того, как финские компании отказались открывать рублевые счета для оплаты по новым условиям.

До этого вопреки действующим контрактам поставки газа прекратились в Польшу и Болгарию. Страны Балтии сами отказались от российского газа.

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