Путин во время открытого урока в Калининграде придумал новую "цель" войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ на открытом уроке в Калининграде, пишет РБК .

По его словам, ликвидация анклава - цель "специальной военной операции".

"И конечно же защитить саму Россию, поскольку на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", - сказал Путин.

По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.

Как сообщалось, ранее причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе".

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

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