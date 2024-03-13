Путін вперше відреагував на рейд російських добровольців на територію РФ

"Пояснення дуже просте. Все це відбувається на тлі невдач на лінії зіткнення, на лінії фронту. Жодної з цілей, які вони ставили перед собою минулого року, вони не досягли", - заявив Путін.

При цьому диктатор стверджує, що нібито головна мета рейду полягає у тому, що "якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то бодай якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян".

Також Путін нафантазував ніби намір "отримати козир" для обміну територіями на ймовірних переговорах.

"Але третє - якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це", - сказав він.

Варто зазначити, що російський диктатор звинувачує Україну у подіях на території Бєлгородської та Курської області, і не вказує, що кордон прорвали бійці добровольчих батальйонів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Крім того, росіяни поскаржаться на атаки дронів другу ніч поспіль. Так, сьогодні російське Міноборони заявило, що вночі було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі.

Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.