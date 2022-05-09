Путин войну не выиграет. Шольц пообещал Украине дальнейшую поддержку

Также Шольц выразил уверенность, что Украина не пойдет на уступки стране-агрессору.

"Мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут - и мы тоже", - сказал федеральный канцлер, отметив мощную международную поддержку Украины.

"Редко когда мы были с нашими друзьями и партнерами так сплочены, как сегодня. Я глубоко убежден: Путин войну не выиграет... Урок, который был усвоен в Федеративной Республике со времен нацистской Германии - был девиз "Никогда снова!"... В нынешней ситуации это может означать только одно: мы защищаем справедливость и свободу - на стороне тех, на кого напали", - заявил он.

Шольц еще раз подчеркнул, что намерен и дальше оказывать Украине поддержку и помощь.

"Впервые в истории Федеративной Республики оружие было отправлено в зону боевых действий, и это будет продолжаться", - заверил канцлер ФРГ, добавив, что Берлин "тщательно продумал" поставки тяжелой техники Украине.