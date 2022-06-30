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Путин вновь "уменьшил" объемы украинского зерна и заявил, что РФ не блокирует экспорт

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин вновь значительно "уменьшил" количество зерна, которое заблокировано в Украине из-за действий России. Он также заверил, что РФ не мешает его экспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Путин заявил, что в Украине якобы находится лишь 5 млн тонн зерна и такое количество не влияет на мировые рынки. По его словам, РФ не блокирует экспорт, а пути для вывоза являются безопасными.

Глава Кремля также добавил, что Россия сотрудничает с профильной организацией ООН для вывоза зерна из Украины.

Ранее мы сообщали, что в Украине находится около 22 млн тонн зерна, которые готово к экспорту. Из них 19 млн тонн зерновых и 3,5 млн тонн подсолнечника.

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Владимир ПутинУкраина