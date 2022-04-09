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Путин может вмешаться в следующие выборы в США, - разведка

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Разведка США считает, что Владимир Путин может воспринять поддержку Вашингтона Украины в войне с Россией как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля стимул вмешаться в следующие американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что по оценкам представителей американской разведки, Путин может использовать поддержку администрации президента США Джо Байдена Украины в качестве предлога для проведения новой кампании по вмешательству в американскую политику.

Отмечается, что Путин может расценить поддержку США сопротивления Украины российской агрессии как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля дополнительный стимул для вмешательства в следующие выборы в США.

"Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвигать и какие методы она может использовать", - говорится в статье.

По данным издания, оценка ситуации исходит из того, что избирательная система США находится под давлением. Американская общественность по-прежнему разделена из-за последних президентских выборов и последовавшего за ними штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Напомним, в марте прошлого года в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Выяснилось, что Россия вела дискриминационную кампанию против обоих кандидатов в президенты.

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Соединенные Штаты АмерикиВладимир ПутинВыборыВойна России против Украины