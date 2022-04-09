Путин может вмешаться в следующие выборы в США, - разведка

Издание отмечает, что по оценкам представителей американской разведки, Путин может использовать поддержку администрации президента США Джо Байдена Украины в качестве предлога для проведения новой кампании по вмешательству в американскую политику.

Отмечается, что Путин может расценить поддержку США сопротивления Украины российской агрессии как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля дополнительный стимул для вмешательства в следующие выборы в США.

"Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвигать и какие методы она может использовать", - говорится в статье.

По данным издания, оценка ситуации исходит из того, что избирательная система США находится под давлением. Американская общественность по-прежнему разделена из-за последних президентских выборов и последовавшего за ними штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.