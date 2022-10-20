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Путін вийшов з бункера і взявся за зброю: відео

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін відвідав військовий полігон, на якому перевірив підготовку мобілізованих та постріляв зі снайперської гвинтівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Путін приїхав на військовий полігон під Рязанню та перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про те, як мобілізовані проходять курс бойової підготовки.

Також повідомляється, що на полігоні Путін взявся за зброю та зробив кілька пострілів із снайперської гвинтівки СВД.

Нагадаємо, раніше цього тижня Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України, а також наказав набрати на них так звану територіальну оборону.

Президент США Джо Байден упевнений, що Путін загнав себе у скрутне становище і його єдиним інструментом у війні залишається терор проти українців.

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Володимир ПутінРосійська Федерація