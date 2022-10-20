Путін вийшов з бункера і взявся за зброю: відео

Повідомляється, що сьогодні Путін приїхав на військовий полігон під Рязанню та перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про те, як мобілізовані проходять курс бойової підготовки.

Також повідомляється, що на полігоні Путін взявся за зброю та зробив кілька пострілів із снайперської гвинтівки СВД.