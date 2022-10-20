Путин вышел из бункера и взялся за оружие: видео

Сообщается, что сегодня Путин приехал на военный полигон под Рязанью и проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.

Также сообщается, что на полигоне Путин взялся за оружие и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.