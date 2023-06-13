Путін вивів Росію з договору про Азовське море з Україною

"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі диктатора.

При цьому країна-агресор пояснює причину такого кроку тим, що береги Азовського моря тепер нібито належать лише Росії. Кремль посилається на фейкові референдуми про "входження до складу РФ" частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У чому суть договору

Зазначимо, що договір між Росією та Україною визначав статус Азовського моря та Керченської протоки. Його підписали диктатор Володимир Путін та президент Леонід Кучма ще 2003 року.

Документ містить п'ять статей та визначає, що Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України та Росії. Також він визначає лінію державного кордону та особливості судноплавства в акваторії.

При цьому наша країна денонсувала цей договір у річницю вторгнення російських окупантів у лютому 2023 року.