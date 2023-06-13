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Путин вывел Россию из договора об Азовском море с Украиной

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин утвердил указ, согласно которому его страна выходит из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказано в указе диктатора.

При этом страна-агрессор объясняет причину такого шага тем, что берега Азовского моря теперь якобы принадлежат только России. Кремль ссылается на фейковые референдумы о "вхождении в состав РФ" частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В чем суть договора

Отметим, что договор между Россией и Украиной определял статус Азовского моря и Керченского пролива. Его подписали диктатор Владимир Путин и президент Леонид Кучма еще в 2003 году.

Документ содержит пять статей и определяет, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России. Также он определяет линию государственной границы и особенности судоходства в акватории.

При этом наша страна денонсировала этот договор в годовщину вторжения российских оккупантов - в феврале 2023 года.

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