Путин вывел Россию из договора об Азовском море с Украиной

"Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказано в указе диктатора.

При этом страна-агрессор объясняет причину такого шага тем, что берега Азовского моря теперь якобы принадлежат только России. Кремль ссылается на фейковые референдумы о "вхождении в состав РФ" частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В чем суть договора

Отметим, что договор между Россией и Украиной определял статус Азовского моря и Керченского пролива. Его подписали диктатор Владимир Путин и президент Леонид Кучма еще в 2003 году.

Документ содержит пять статей и определяет, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России. Также он определяет линию государственной границы и особенности судоходства в акватории.

При этом наша страна денонсировала этот договор в годовщину вторжения российских оккупантов - в феврале 2023 года.