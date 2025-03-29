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Путін висунув нові вимоги у мирних переговорах: в ISW пояснили його тактику

Субота 29 березня 2025 02:41
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Путін висунув нові вимоги у мирних переговорах: в ISW пояснили його тактику Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін намагається переписати причини війни в Україні та маніпулює вимогами для встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін активізує зусилля для позиціонування влади України, як нелегітимної та нездатної до переговорів стосовно припинення війни.

В ISW переконані, що лідер повторив свою вимогу про усунення "першопричин" війни в Україні, як передумову мирної угоди.

Це відсилка до початкових військових вимог Росії, які прямо суперечать зусиллям України, США та Європи, спрямованих на досягнення справедливого і сталого врегулювання війни.

"Путін намагається внести у дискусію про врегулювання війни нову вимогу, що відповідає давнім зусиллям Кремля з підриву легітимності українського уряду", - переконані в ISW.

Заяви Путіна про "нелегітимність" української влади

Передбачений Конституцією п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента завершився 20 травня 2024 року. Однак проводити вибори в умовах воєнного стану в країні неможливо, тому голосування буде відбуватися після завершення війни і скасування спецрежиму.

Відтоді Путін неодноразово заявляв, що Зеленський начебто нелегітимний президент.

Зокрема, 27 березня диктатор повторив месседж про незаконність цивільної влади в Україні. Він запропонував ввести у країні тимчасове управління під егідою ООН, США та країн Європи для проведення виборів президента.

У відповідь в МЗС України запропонували ввести тимчасове управління в Росії, та почати його з Воркути.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає уряд України легітимним і закликав поважати його.

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