Путін висунув нові вимоги у мирних переговорах: в ISW пояснили його тактику

Російський диктатор Володимир Путін намагається переписати причини війни в Україні та маніпулює вимогами для встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін активізує зусилля для позиціонування влади України, як нелегітимної та нездатної до переговорів стосовно припинення війни.

В ISW переконані, що лідер повторив свою вимогу про усунення "першопричин" війни в Україні, як передумову мирної угоди.

Це відсилка до початкових військових вимог Росії, які прямо суперечать зусиллям України, США та Європи, спрямованих на досягнення справедливого і сталого врегулювання війни.

"Путін намагається внести у дискусію про врегулювання війни нову вимогу, що відповідає давнім зусиллям Кремля з підриву легітимності українського уряду", - переконані в ISW.