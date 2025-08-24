Путін вирушить із візитом до Китаю на 4 дні. Будуть масштабні переговори, - росЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін вирушить до Китаю. Візит триватиме 4 дні і відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно зі словами прокремлівського "журналіста" Павла Зарубіна, у Китаї заплановані масштабні переговори. На яку тему - неясно.

"Володимир Путін вирушить із чотириденним візитом до КНР. Заплановані масштабні переговори делегацій Росії та Китаю", - цитують росЗМІ Зарубіна.

Також повідомляється, що Путін планує взяти участь у саміті Шанхайської організації співпраці (ШОС). Захід пройде в Тяньцзіні і, як відомо, триватиме з 31 серпня по 1 вересня.

Раніше заступник глав МЗС Китаю Лю Бінь говорив, що в саміті ШОС візьмуть участь глави держав і урядові делегації з більш ніж 20 країн, а також представники 10 міжнародних організацій.

Ще одне з прокремлівських видань RT писало, що очільник Китаю Сі Цзіньпін проведе зустріч із керівниками зарубіжних країн і міжнародних структур на березі річки Хайхе.