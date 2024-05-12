Путін вирішив змінити Шойгу

Сьогодні, 12 травня, Путін вніс низку пропозицій щодо зміни керівництва в силовому блоці Російської Федерації.

Майже всі чинні керівники залишились на своїх колишніх посадах. Серед них:

Сергій Лавров - міністр закордонних справ;

Костянтин Чуйченко - глава Мін'юсту;

Володимир Колокольцев - глава МВС;

Олександр Куренков - глава МНС;

Олександр Бортніков - директор ФСБ;

Сергій Наришкін - глава СЗР;

Віктор Золотов - керівник Росгварії ;

Дмитро Кочнєв - глава ФСО.

Однак, російський диктатор вирішив змінити міністра оборони, яким нині є Сергій Шойгу. Як альтернативу Путін запропонував Андрія Бєлоусова.

Що відомо про Бєлоусова

Бєлоусов нині обіймає посаду першого заступника голови уряду РФ.

Від 21 липня 2022 Бєлоусов знаходиться під санкціями ЄС за підтримку війни Росії проти України.

Свого часу обіймав такі посади, як:

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації;

директор Департаменту економіки і фінансів Уряду Російської Федерації;

міністр економічного розвитку Російської Федерації;

помічник Президента Російської Федерації;

перший заступник голови уряду Російської Федерації.

Перепризначення Шойгу

З указу Путіна стало відомо, що Шойгу призначено секретарем Радбезу РФ. Перед цим з цієї посади звільнили Миколу Патрушева. Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відмовою протягом кількох днів.