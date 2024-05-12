Путін вирішив змінити Шойгу

Російський диктатор Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони Сергія Шойгу. На заміну він запропонував обрати першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Бєлоусова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Сьогодні, 12 травня, Путін вніс низку пропозицій щодо зміни керівництва в силовому блоці Російської Федерації.
Майже всі чинні керівники залишились на своїх колишніх посадах. Серед них:
Однак, російський диктатор вирішив змінити міністра оборони, яким нині є Сергій Шойгу. Як альтернативу Путін запропонував Андрія Бєлоусова.
Бєлоусов нині обіймає посаду першого заступника голови уряду РФ.
Від 21 липня 2022 Бєлоусов знаходиться під санкціями ЄС за підтримку війни Росії проти України.
Свого часу обіймав такі посади, як:
З указу Путіна стало відомо, що Шойгу призначено секретарем Радбезу РФ. Перед цим з цієї посади звільнили Миколу Патрушева. Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відмовою протягом кількох днів.
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