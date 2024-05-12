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Путин решил сменить Шойгу

Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook.com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны Сергея Шойгу. На замену он предложил выбрать первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сегодня, 12 мая, Путин внес ряд предложений по смене руководства в силовом блоке Российской Федерации.

Почти все действующие руководители остались на своих прежних должностях. Среди них:

  • Сергей Лавров - министр иностранных дел;
  • Константин Чуйченко - глава Минюста;
  • Владимир Колокольцев - глава МВД;
  • Александр Куренков - глава МЧС;
  • Александр Бортников - директор ФСБ;
  • Сергей Нарышкин - глава СВР;
  • Виктор Золотов - руководитель Росгварии;
  • Дмитрий Кочнев - глава ФСО.

Однако российский диктатор решил сменить министра обороны, которым сейчас является Сергей Шойгу. В качестве альтернативы Путин предложил Андрея Белоусова.

Что известно о Белоусове

Белоусов в настоящее время занимает должность первого замглавы правительства РФ.

С 21 июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

В свое время занимал такие должности, как:

  • заместитель Министра экономического развития и торговли русской Федерации;
  • директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;
  • министр экономического развития русской Федерации;
  • ассистент Президента русской Федерации;
  • первый заместитель главы правительства Российской Федерации.

Переназначение Шойгу

Из указа Путина стало известно, что Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ. Перед этим с этой должности уволили Николая Патрушева. Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет отказом в течение нескольких дней.

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