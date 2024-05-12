Путин решил сменить Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны Сергея Шойгу. На замену он предложил выбрать первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сегодня, 12 мая, Путин внес ряд предложений по смене руководства в силовом блоке Российской Федерации.
Почти все действующие руководители остались на своих прежних должностях. Среди них:
Однако российский диктатор решил сменить министра обороны, которым сейчас является Сергей Шойгу. В качестве альтернативы Путин предложил Андрея Белоусова.
Белоусов в настоящее время занимает должность первого замглавы правительства РФ.
С 21 июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.
В свое время занимал такие должности, как:
Из указа Путина стало известно, что Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ. Перед этим с этой должности уволили Николая Патрушева. Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет отказом в течение нескольких дней.
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