Путін вирішив "підтримати" мешканців Курської області на тлі боїв: їм виплатять по 100 доларів

Бої у Курській області

Зазначимо, що у Курській області вже третій день тривають активні бойові дії. Мешканці російських прикордонних населених пунктів у паніці евакуюються, оскільки ситуація для них є вкрай небезпечною.

На цьому тлі в мережі з'являються відео, де, наприклад, мешканка міста Суджа Курської області (перебуває в дев'яти кілометрах від кордону) скаржиться, що влада не допомагає людям виїжджати і вона повинна рятуватися власними силами.

Також влада Курської області вчора, 7 серпня, вирішила оголосити в регіоні режим надзвичайної ситуації.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

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